هذا المريض يجب أن يفطر فورًا.. 6 أخطاء على مرضى السكري تجنبها أثناء الصيام

ولدى سؤالها عن الأخطاء التي يجب تجنبها بالنسبة لمرضى السكري الذين يسمح لهم بالصيام، قالت الطبيبة: "أولاً، يجب على المريض أن يفطر فورًا إذا أجرى اختبارات للسكر وكان مستوى السكر في الدم أقل من 70 ملغ/ديسيلتر، أو كان أكثر من 300 ملغ/ديسيلتر".