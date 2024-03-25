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"الصحة الخليجي": 4 حلول فعالة للتعامل مع مشاكل الأسنان الحساسة
نصح باستخدام فرشاة ناعمة والانتباه للمأكولات التي تحافظ على المينا
قدم حساب مجلس الصحة الخليجي مجموعة من النصائح والحلول والعادات التي يمكن تبنيها للتعامل مع مشاكل الأسنان الحساسة تزامناً مع الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان.
وقال المجلس في إنفوجرافيك على منصة إكس: 4 حلول فعالة لأصحاب الأسنان الحساسة وكانت الخطوة الأولى هي استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتقليل خدش الأسنان والحفاظ على اللثة، والحل الثاني هو الانتباه لما تأكله، مشيراً إلى أن استهلاك الأطعمة عالية الحموضة سيعزز إذابة مينا الأسنان.
والحل الثالث هو استخدام منتجات مدعمة بالفلورايد لتقليل حساسية الأسنان، والحل الرابع هو تجنب الضغط على الأسنان أثناء النوم ويمكن استخدام واقي الفم والأسنان.