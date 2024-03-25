"الصحة الخليجي": 4 حلول فعالة للتعامل مع مشاكل الأسنان الحساسة

وقال المجلس في إنفوجرافيك على منصة إكس: 4 حلول فعالة لأصحاب الأسنان الحساسة وكانت الخطوة الأولى هي استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتقليل خدش الأسنان والحفاظ على اللثة، والحل الثاني هو الانتباه لما تأكله، مشيراً إلى أن استهلاك الأطعمة عالية الحموضة سيعزز إذابة مينا الأسنان.