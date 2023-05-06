هل تنام أقل من 7 ساعات يوميًّا أو أكثر من 9 ساعات؟.. هذا ما ينتظرك

وقال مياسنيكوف: لا يحقُّ للشخص الاستلقاء في الفراش لأكثر من 20 دقيقة، كما لا ينصح بالنوم أثناء النهار، وإذا تعود على النوم فعليه النوم على كرسي أو أريكة، كما لا يفضل الاستلقاء على السرير ومطالعة كتاب أو مجلة وغيرها؛ لأن الشخص في هذه الحالة يعتاد على أن بإمكانه عدم النوم على السرير".