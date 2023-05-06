هل تنام أقل من 7 ساعات يوميًّا أو أكثر من 9 ساعات؟.. هذا ما ينتظرك

أفاد الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف بأن علماء جامعة هارفارد اكتشفوا أن لنوعية النوم عدةَ معايير؛ تشمل: ألّا يتناول الشخص الحبوب المنوّمة، وأن يشعر بالراحة بعد الاستيقاظ، وينام 8 ساعات على الأقل، لا يواجه صعوبة في النوم، ولا يستيقظ في الليل.
وقال الدكتور مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني،: قلة النوم ضارّة وتؤدي إلى عواقب وخيمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في النوم يضر بصحتنا أيضًا.
وأضاف: إذا كان الشخص ينام أقل من سبع ساعات فهو مهدّد بالإصابة بداء السكري، ويزداد خطر إصابته بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب وحتى بالسرطان. ومن جانب آخر إذا كان ينام أكثر من تسع ساعات فهو أيضًا مهدّد بالإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها".
وأردف: من المهمّ الانتباه إلى عدد المرات التي يستيقظ فيها الشخص ليلًا. ويشير إلى أن للحبوب المنومة خاصيةً سيئة، يدمن عليها الشخص؛ لذلك ينصح بتناول الميلاتونين مع أنه مع مرور الوقت يتوقف عن العمل بنفس فعاليته السابقة.
وتابع: يجب أن يشعر الشخص بالراحة بعد النوم، ومن أجل ذلك يجب التعود على الذهاب للنوم في نفس الوقت دائمًا، كما يجب قبل النوم بعدة ساعات التوقُّف عن الاطلاع على الأخبار، ومشاهدة التلفزيون، واستخدام الأجهزة الإلكترونية، مع الاهتمام بالسرير المخصّص للنوم.
وقال مياسنيكوف: لا يحقُّ للشخص الاستلقاء في الفراش لأكثر من 20 دقيقة، كما لا ينصح بالنوم أثناء النهار، وإذا تعود على النوم فعليه النوم على كرسي أو أريكة، كما لا يفضل الاستلقاء على السرير ومطالعة كتاب أو مجلة وغيرها؛ لأن الشخص في هذه الحالة يعتاد على أن بإمكانه عدم النوم على السرير".
ونصح بعدم تناول كمية كبيرة من الطعام ليلًا، وإذا كان الشخص يشعر بالجوع فيمكنه تناول قطعة من التفاح أو الجزر.