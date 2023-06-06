الصحة العالمية: 1,6 مليون شخص يمرضون بسبب تناول أغذية غير آمنة يومياً

وقال مدير إدارة التغذية وسلامة الغذاء في منظمة الصحة العالمية الدكتور فرانشيسكو برانكا، أن نحو 1,6 مليون شخص يمرضون حول العالم كل يوم بأكثر من 200 مرض من الإسهال إلى السرطانات، بسبب تناول أغذية غير آمنة وطعام ملوث بالبكتيريا والفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيماوية.