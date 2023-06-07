٨ علامات تدلّك على تحسُّسك من طعام معيّن.. تعرف عليها

وأشار إلى أن من أعراضه بعد تناول الوجبة المعينة: الإحساس بالدوار أو الغثيان، أو ظهور تورم في الحلق والفم أو مناطق أخرى في الجسم، أو الإحساس بألم في البطن أو الإسهال، وأخيرًا حدوث صعوبة في البلع.