٨ علامات تدلّك على تحسُّسك من طعام معيّن.. تعرف عليها

نشر تجمّعُ الرياض الصحي الثالث، ثمانيةَ أعراض تقود الشخص لمعرفة إصابته بالحساسية الغذائية من نوع الطعام الذي تناوله.
وأوضح "التجمّع" أن نسبة كبيرة من الناس قد لا يعرفون أنهم يعانون من الحساسية الغذائية، ولكن من طرق اكتشافها هي مراقبة الشخص لجسده بعد تناول الطعام؛ لأن لها أعراضًا واضحة.
وأضاف أن من أعراض "الحساسية الغذائية": ظهور الطفح الجلدي، أو الإحساس بوخز أو حكة في الفم، أو العطس، أو حكة العين، كذلك أزيز أو ضيق في التنفس.
وأشار إلى أن من أعراضه بعد تناول الوجبة المعينة: الإحساس بالدوار أو الغثيان، أو ظهور تورم في الحلق والفم أو مناطق أخرى في الجسم، أو الإحساس بألم في البطن أو الإسهال، وأخيرًا حدوث صعوبة في البلع.