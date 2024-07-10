"سعود الطبية" تنصح مريض السكري باتباع هذه النصائح للاعتناء بصحة الفم والأسنان

نشرت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح والتعليمات لمرضى السكري للاعتناء بصحة الفم والأسنان.
وفي التفاصيل، نصحت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" بضرورة التحكم في مستوى السكر في الدم، وضبطه قدر الإمكان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًّا على الأقل، واستشارة مشتركة بين الطبيب الخاص وطبيب الأسنان عند أي إجراء بالفم.
وأكدت ضرورة زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهُر للفحص والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية، وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعجون مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل يوميًّا.