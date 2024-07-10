"سعود الطبية" تنصح مريض السكري باتباع هذه النصائح للاعتناء بصحة الفم والأسنان

وفي التفاصيل، نصحت المدينة الطبية عبر حسابها على "إكس" بضرورة التحكم في مستوى السكر في الدم، وضبطه قدر الإمكان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًّا على الأقل، واستشارة مشتركة بين الطبيب الخاص وطبيب الأسنان عند أي إجراء بالفم.