3 أكلات رمضانية تساعد طفلك على التركيز في الدراسة والاختبارات

مع دخول شهر رمضان الكريم، تزامنًا مع فترة الاختبارات في أكثر من دولة عربية، وعودة الدراسة في البعض الآخر، ومع تأثير الصيام على تركيز الطلاب سواء في اليوم الدراسي أو الاختبارات؛ لا بد من وجود بعض المأكولات الرمضانية التي تساعد طفلك على التركيز وتحسين أدائه في الامتحانات وفقًا لموقع "foodndtv".