3 اعرض رئيسة لاكتشاف سرطان القولون.. تعرَّف عليها

هناك 3 أشياء رئيسة يجب البحث عنها بخصوص اكتشاف سرطان القولون، وهي دم في برازك دون سببٍ واضح، وقد يكون أحمر فاتحاً أو أحمر داكناً، وتغيير في طريقة التبرز، مثل الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو أن يصبح برازك أكثر سيولة أو صلابة، الشعور بألمٍ أو انتفاخٍ في أسفل البطن عندما تشعر بطنك بالامتلاء،

وقد تكون هناك أعراضٌ أخرى أيضاً، مثل: فقدان الوزن، تشعر أنك لم تفرغ أمعاءك بشكل صحيح بعد التبرز، تشعر بالتعب أو الدوار أكثر من المعتاد.