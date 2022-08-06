مجلس الصحة الخليجي يوضح حقيقة أماكن الصداع وأمراضها





وكشف المجلس أن رغم تداول هذه الشائعة بكثرة إلا أن مكان الصداع في الحقيقة لا يدل على مرض معين، ومثل على هذه الشائعة ما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة الأمامية من الرأس بأنه هذا يدلّ على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم.