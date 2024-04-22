العدد والمدة ووقت الشبع.. 7 علامات لـ"جوع الرضيع" يكشفها "صحي الرياض2"

قدّم تجمع الرياض الصحي الثاني، 7 علامات تكشف عن مظاهر جوع الرضيع وشبعه، وعدد الرضعات المطلوبة يوميًّا ومدة كل منها.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من المهم للغاية إرضاع الطفل حديث الولادة على الأقل من ثمانية إلى اثنتي عشرة مرة في فترة 24 ساعة خلال الأسبوع الأول من حياته، كما يجب إطعام الطفل كلما أظهر علامات الجوع.
وأشار إلى أن "إصدار الأصوات أو الصراخ"، و"مص قبضة اليد أو الإصبع"، و"البكاء"، و"وضع اليدين في الفم"، من علامات جوع الرضيع.
وأضاف: من علامات جوع الرضيع أيضًا: (تحريك الذراعين والساقين، وإحكام إطباق القبضتين، وتحريك الرأس عند لمس خده أو فمه).
وعن مدة إرضاع الطفل، أبان "صحي الرياض الثاني" أنها قد تستغرق من 10 إلى 25 دقيقة، أو حتى يُظهر الطفل مؤشرات الشبع مثل: "البطء في مص الثدي، أو الانفصال عن الثدي، وإرخاء اليدين والذراعين).