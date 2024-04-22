العدد والمدة ووقت الشبع.. 7 علامات لـ"جوع الرضيع" يكشفها "صحي الرياض2"

وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من المهم للغاية إرضاع الطفل حديث الولادة على الأقل من ثمانية إلى اثنتي عشرة مرة في فترة 24 ساعة خلال الأسبوع الأول من حياته، كما يجب إطعام الطفل كلما أظهر علامات الجوع.