د. فؤاد سندي يسلّط الضوء على الفوائد الصحية لـ"الحمام البارد"

وقال "سندي": الاستحمام بالماء البارد هو أحد أهم مضادات الالتهاب التي قد تغلب أحيانًا بعض الأدوية، وهو أحد أهم عوامل إفراز هرمون السيرتونين لتقليل الاكتئاب واضطرابات النوم.