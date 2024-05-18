د. فؤاد سندي يسلّط الضوء على الفوائد الصحية لـ"الحمام البارد"

استعرض الطبيب والباحث في الشأن الصحي د. فؤاد سندي، أهمية الحصول على حمام بارد، والفوائد الصحية والنفسية التي تتحقق من خلاله.
وقال "سندي": الاستحمام بالماء البارد هو أحد أهم مضادات الالتهاب التي قد تغلب أحيانًا بعض الأدوية، وهو أحد أهم عوامل إفراز هرمون السيرتونين لتقليل الاكتئاب واضطرابات النوم.
وأضاف: هذه عادة بسيطة ومتوفرة، والالتزام بها سيحقق مردودًا أكبر من المتوقع.
وأردف: الاستحمام بالماء الساخن في فصل الصيف يرتبط بارتفاع درجة حرارة الجسم، وهذا يصعّب على الجسم الحفاظ على حرارته الطبيعية، ولا نحث على هذا الأمر.
وأشار إلى المخاطر الصحية التي تترتب على تعريض الجسم لدرجات حرارة أكبر مما يمكن أن يحتمله.