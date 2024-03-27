علماء يحذّرون: هذه العلاجات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

وتشير مجلة Alzheimer's & Dementia، إلى أنه لتقييم عواقب تناول أدوية مثبطات مضخة البروتون، أجرى الباحثون دراسة شارك فيها 983785 شخصاً أعمارهم 60 - 75 عاماً جميعهم لا يعانون أيَّ أعراضٍ تشير إلى الخرف ولم يتناولوا أيَّ دواءٍ لعلاج الضعف الإدراكي.