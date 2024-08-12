طبيب مخ وأعصاب: 52% من الأطفال يمضون أغلب الوقت أمام الشاشات الرقمية.. وهذه تأثيراتها

وأوضح أن أحد الأطباء المختصين في علم النفس من جامعة بنسلفانيا حصر هذه السلبيات على المدى البعيد في 4 عناصر رئيسية، الأول هو التأثير على القدرات الذهنية، ثانيًا أشار إلى اضطراب القدرات العاطفية والاجتماعية، وثالثًا اضطرابات النوم، وأخيرًا كسل التفكير. وهذه العناصر تحدث نتيجة إمضاء وقت مبالَغ فيه أمام الشاشات الرقمية.