طبيب مخ وأعصاب: 52% من الأطفال يمضون أغلب الوقت أمام الشاشات الرقمية.. وهذه تأثيراتها

قال طبيب المخ والأعصاب، الدكتور يحيى صديق، إن هناك 52% من الأطفال يمضون أغلب الوقت أمام الشاشات الرقمية، بما يؤثر على 4 عناصر مهمة لدى الأطفال، وفقًا لبحث حديث في دورية علمية مهتمة بأمراض الأطفال.
وتفصيلاً، قال الدكتور "صديق" في مداخلة مع قناة "الإخبارية" إن استخدام الشاشات الرقمية والتكنولوجيا يؤثر سلبًا على مستوى التركيز، والقدرات الذهنية والعقلية والاجتماعية والعاطفية.
وأوضح أن أحد الأطباء المختصين في علم النفس من جامعة بنسلفانيا حصر هذه السلبيات على المدى البعيد في 4 عناصر رئيسية، الأول هو التأثير على القدرات الذهنية، ثانيًا أشار إلى اضطراب القدرات العاطفية والاجتماعية، وثالثًا اضطرابات النوم، وأخيرًا كسل التفكير. وهذه العناصر تحدث نتيجة إمضاء وقت مبالَغ فيه أمام الشاشات الرقمية.