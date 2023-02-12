4 خطوات منزلية بسيطة للحفاظ على صحة أسنانك.. نصائح المختصين

من أكثر القضايا الصحية التي يسعى الأطباء لتشجيع الناس على الالتزام بها هو الاعتناء بصحة الأسنان.
ووفقاً لطبيبة الأسنان، آنا ميدلتون، هناك عدة خطوات منزلية بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة بينها تناول التفاح، الذي يساعد مضغه على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي، ومضغ العلكة بعد الوجبات، الذي يساعد على إخراج الطعام العالق من بين الأسنان، بجانب شرب الماء، واستخدام الخيط يومياً.
وبحسب ميدلتون، يمكن لصحة الأسنان الجيدة أن تحمي من الأمراض، بما في ذلك مرض ألزهايمر وأمراض القلب.
وأضافت وفق سكاي نيوز عربية: "لا تسهم البلاك والبكتيريا الضارة في فمك في تسوس الأسنان وأمراض اللثة فحسب، بل إنها قادرة على دخول مجرى الدم وأجزاءٍ أخرى من الجسم".
وتابعت: "بالنسبة للأطفال فإن حساسيتهم اتجاه التسوس أعلى، وبالتالي المواظبة على مراجعة طبيب الأسنان أمر أكثر أهمية بالنسب لهم".
وأكّدت ميدلتون: "يجب على جميع الأطفال مواظبة مراجعة طبيب الأسنان، وتنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يومياً، بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين في المرة الواحدة".