4 خطوات منزلية بسيطة للحفاظ على صحة أسنانك.. نصائح المختصين

ووفقاً لطبيبة الأسنان، آنا ميدلتون، هناك عدة خطوات منزلية بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة بينها تناول التفاح، الذي يساعد مضغه على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي، ومضغ العلكة بعد الوجبات، الذي يساعد على إخراج الطعام العالق من بين الأسنان، بجانب شرب الماء، واستخدام الخيط يومياً.