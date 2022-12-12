"الغذاء والدواء": هذه الخطوات ضرورية قبل شراء "المنتجات المعلبة"

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن مواد التعبئة والتغليف المعدنية تُستخدم في الصناعات الغذائية على نحو واسع، وتسمح بالمحافظة على المنتج الغذائي لفترات طويلة دون تلفه.
وأضافت أخصائية الرصد بالهيئة "فتون آل جلدة" في فيديو توعوي للهيئة بعنوان "دقيقة غذاء" أنه يجب مراعاة الاشتراطات والمواصفات الفنية لأهمية وسلامة العلب المستخدمة في حفظ الأغذية وضمان سلامتها، وعدم انتقال أي من المواد الكيميائية المستخدمة فيها للغذاء بكميات تُسبب تغييرًا في المادة الغذائية أو تؤثر على صحة المستهلك.
ونصحت "آل جلدة" بضرورة اتباع عدة خطوات عند اختيار الغذاء المعلب؛ منها: (التأكد من جودة التغليف، وتجنب شراء المعلبات المنتفخة والصدئة، أو التي تكون بطاقتها الغذائية غير واضحة).
وأكدت ضرورة عدم ترك المواد الغذائية في العلب المعدنية بعد فتحها سواء بالثلاجات أو خارجها ويفضل حفظ الطعام المتبقي في عبوات بلاستيكية أو زجاجية مخصصة لحفظ الطعام، منوهة بضرورة تخزين المعلبات في أماكن جافة وتحت درجة حرارة معتدلة وأماكن بعيدة عن الرطوبة أو الحرارة العالية.