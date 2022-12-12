"الغذاء والدواء": هذه الخطوات ضرورية قبل شراء "المنتجات المعلبة"

وأضافت أخصائية الرصد بالهيئة "فتون آل جلدة" في فيديو توعوي للهيئة بعنوان "دقيقة غذاء" أنه يجب مراعاة الاشتراطات والمواصفات الفنية لأهمية وسلامة العلب المستخدمة في حفظ الأغذية وضمان سلامتها، وعدم انتقال أي من المواد الكيميائية المستخدمة فيها للغذاء بكميات تُسبب تغييرًا في المادة الغذائية أو تؤثر على صحة المستهلك.