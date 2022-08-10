حتى لا يصبح مؤذيًا.. تجنب 5 أخطاء "قاتلة" عند تحضير العصير بالمنزل

- مزج خضروات لا تتلاءم مع بعضها

أما الخطأ الثاني فيقع عند تحضير عصير ما يُعرف بالخضراوات الخضراء؛ مثل السبانخ والملفوف؛ إذ يقوم بعض الأشخاص بمزج خضار لا تتلاءم مع بعضها، وعندئذ قد يصبح المذاق مرًّا، وربما يؤدي إلى شعور من يشربه بالغثيان.