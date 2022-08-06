لهذه الأسباب يجب أخْذ قراءات ضغط الدم من كلا الذراعين

ولن يؤدّي الفشل في قياس كلا الذراعين واستخدام القراءة الأعلى إلى تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى التقليل من المخاطر التي يتعرّض لها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ومن المستحيل توقع أفضل ذراع؛ لأن بعض الأشخاص لديهم قراءة أعلى في ذراعهم اليسرى مقارنة باليمين والأرقام المتساوية لديهم عكس ذلك؛ لذلك من المهم التحقق من كلا الذراعين".