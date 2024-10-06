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مع أو قبل الوجبات.. أفضل وقت لتناول الفيتامينات في إيضاح لتجمع الرياض الصحي
بعضها في الصباح وأخرى على معدة فارغة والبوتاسيوم محظور قبل النوم
حدد تجمع الرياض الصحي الثاني، الأوقات الأفضل لتناول الفيتامينات سواء مع الوجبات أو قبلها وفي فترة الصباح أو قبل النوم.
وأضاف "صحي الرياض"، أن فيتامين C، B12 يفضل تناولها صباحًا، أما الحديد فمن الأفضل أن يكون في الصباح أيضًا على معدة فارغة أو قبل الوجبات بساعة واحدة.
ونصح "صحي الرياض" بتناول الكالسيوم مع الوجبات الخالية من الحديد والكافيين، وكذلك البوتاسيوم شرط تجنب تناوله قبل النوم.
ولفت إلى إمكانية تناول الفيتامينات المكملة مع الوجبات، والماغنسيوم قبل النوم بنصف ساعة، والزنك في أي وقت؛ فيما يفضل تناول فيتامينات D، E، K، A مع الوجبات الرئيسية المحتوية على الدهون الصحية.