واصلت إنجازاتها في مجال الوجه والفكين.. جراحة معقّدة لعلاج كسور بالفك السفلي لثلاثيني بـ "سعود الطبية"

نجحت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في علاج حالة معقّدة كانت قد أُصيبت بكسورٍ في الفك السفلي لثلاثيني إثر حادث مروري، لتواصل إنجازاتها في مجال جراحة الوجه والفكين.