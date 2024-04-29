واصلت إنجازاتها في مجال الوجه والفكين.. جراحة معقّدة لعلاج كسور بالفك السفلي لثلاثيني بـ "سعود الطبية"

نجحت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، في علاج حالة معقّدة كانت قد أُصيبت بكسورٍ في الفك السفلي لثلاثيني إثر حادث مروري، لتواصل إنجازاتها في مجال جراحة الوجه والفكين.
وأوضحت المدينة أن الفريق الطبي للحالة كان بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور هيثم بن تريكي؛ حيث تمّ تشخيص وتحليل الحالة بعناية فائقة لضمان العلاج الأمثل والأفضل.
وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ العملية لتثبيت الكسور واستعادة الوظيفة والشكل الطبيعي للفك السفلي، وتمّ استخدام تقنيات جراحية متطوّرة، بما في ذلك الشق الجراحي من تحت الرقبة، نظراً لتعقيد الكسور ووجود تهشم في العظام.
ونوّهت بأن العملية تكللت بالنجاح، والمريض بحالة صحية جيدة.