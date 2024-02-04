"التدخين يقودك إلى بتر الساقين".. تحذير وهذا ما عليك فعله إذا تجاوزت الثلاثين

ويقول: "عندما يأتي إليّ مرضى يعانون من تصلب الشرايين في مرحلة الغرغرينا، أي في المرحلة التي يصبح من الضروري بتر الساق، يتضح من المعلومات التي نجمعها عن المرضى أن 90 بالمئة منهم يدخنون. أي أن التدخين هو أحد العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى تضيق الشرايين ومشكلات في وصول الدم إلى الأطراف السفلية، وهذا يدل على أن التدخين يزيد من خطر بتر الساق".