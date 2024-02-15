"شؤون الأسرة": طفل من كل 3 أطفال يتعرض للتنمر لمرة واحدة على الأقل كل شهر

وأضاف: التنمر يسبب عددًا من النتائج السلبية من بينها الخوف من التجمعات الاجتماعية، وتراجع الأداء الأكاديمي، وتراجع الشعور بالرضا والثقة بالنفس، والوحدة وعدم القدرة على تكوين علاقات، والاكتئاب وإيذاء النفس للتأقلم مع الألم، وتزايد مستويات التوتر، واكتساب السلوك العدواني.