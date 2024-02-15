"شؤون الأسرة": طفل من كل 3 أطفال يتعرض للتنمر لمرة واحدة على الأقل كل شهر

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن طفلًا واحدًا من كل ثلاثة أطفال يتعرض للتنمر لمرة واحدة على الأقل كل شهر.
وقال المجلس: التنمر له عدة أشكال "جسدي 16%، لفظي 11%، إلكتروني 10%، اجتماعي 6%".
وأضاف: التنمر يسبب عددًا من النتائج السلبية من بينها الخوف من التجمعات الاجتماعية، وتراجع الأداء الأكاديمي، وتراجع الشعور بالرضا والثقة بالنفس، والوحدة وعدم القدرة على تكوين علاقات، والاكتئاب وإيذاء النفس للتأقلم مع الألم، وتزايد مستويات التوتر، واكتساب السلوك العدواني.
وأردف: هناك آثار على المدى البعيد مثل مشاكل الصحية النفسية كالقلق والاكتئاب، والشعور بالضعف والعجز، وقلة التركيز، وضعف الصحة الجسدية، والتعرض بصورة أكبر لخطر تعاطي المخدرات، وهناك آثار أكاديمية مثل مشاكل التكيف مع المدرسة وضعف التحصيل العلمي والتسرب الدراسي.
وتابع المجلس: حملة "ما لك حق" تهدف للمساهمة في الحد من انتشار التنمر وإيقاف آثاره السلبية، من خلال توعية المجتمع بأهمية تعزيز دور الأسرة والتربويين للاستجابة للتنمر بشكل سليم وتعليم الأطفال بكيفية مواجهة التنمر.