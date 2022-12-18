فتش عن "الاحتباس".. 37% من وفيات العالم ترتبط بزيادة الحرارة درجة!

وأظهرت النتائج، أن درجات حرارة الهواء المرتفعة جداً والمنخفضة جداً، لها علاقة بخطر الوفاة بسبب مختلف أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل نقص التروية والجلطة الدماغية وقصور القلب؛ حيث اتضح للباحثين أن الأيام الحارة جداً والباردة جداً كانت السبب عن 2.2 و9.1 حالة وفاة إضافية لكل ألف حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية على التوالي، كما زادت حالات الوفاة في الأيام الحارة والباردة بسبب قصور القلب بمقدار 2.6 و12.8 لكل ألف حالة وفاة على التوالي، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".