طبيبة نفسية تُسَلط الضوء على فوائد اجتماع العائلة لتناول الطعام سويًّا

وأضافت: إذا كان هذا هو الحال، يمكن أن يوضح الآباء بهدوء أنهم يعتقدون أن من المهم أن يكون لديهم أمر ما يقوم به الجميع سويًّا، وأنه لا يجب أن يتناول أي شخص الطعام بمفرده في غرفته. وإذا استمر تذمر الأطفال، يمكن التحدث بشأن ما يحتاجه الجميع من أجل جعل تناول الطعام سويًّا تجربة ممتعة.