كبسولة تنقل الأنسولين إلى أمعاء مرضى السكري.. تعرَّف عليها

ويعد تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أماناً وملاءمة وأقل تدخلاً، بالنسبة للمرضى والأطباء، لكن الأدوية التي يقع تناولها عن طريق الفم غالباً لا تستطيع تحمُّل حمض المعدة قبل توصيل حمولاتها للتأثيرات المقصودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية.