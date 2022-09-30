كبسولة تنقل الأنسولين إلى أمعاء مرضى السكري.. تعرَّف عليها

طوّر العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كبسولة روبوتية لتوصيل الدواء، يمكن أن تحل محل الحقن المؤلم المتعدّد لمرضى السكري، وتوصل الأنسولين مباشرة إلى الأمعاء.
ويمكن أيضا لهذه التقنية تقديم المضادات الحيوية، ما يوفّر الأمل في محاربة الجراثيم الخارقة بالأدوية عن طريق الفم.
ويعد تناول العلاجات عن طريق الفم أكثر أماناً وملاءمة وأقل تدخلاً، بالنسبة للمرضى والأطباء، لكن الأدوية التي يقع تناولها عن طريق الفم غالباً لا تستطيع تحمُّل حمض المعدة قبل توصيل حمولاتها للتأثيرات المقصودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية.
لكن، الكبسولة المسماة RoboCap، يمكن أن تُحدث ثورة في مجال العلاجات.
وفي اختبارات أُجريت على الخنازير، زادت نفاذية الأنسولين أكثر من عشرة أضعاف.. وشُوهدت نتائج مماثلة لفانكومايسين، وهو مضاد حيوي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.
وقال المؤلف الرئيس الدكتور جيوفاني ترافيرسو، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة: "الببتيدات والبروتينات عقاقير مهمة. لكن البيئة المتدهورة للجهاز الهضمي وسوء الامتصاص يحدان من القدرة على إعطاء هذه الأدوية عن طريق الفم".
وأشار الدكتور ترافيرسو: "وقع تصميم RoboCap لتصفية المخاط وتقليصه للتغلب على هذه الحواجز والمساعدة في توصيل الأدوية إلى حيث تكون مطلوبة".
وهذا الجهاز غير المكلف، بحجم حبة التوت، مصنوع من البوليمر القابل للتحلل الحيوي ومكونات الفولاذ المقاوم للصدأ.. إنه يجعله يمر عبر البيئة القاسية للمعدة، ويقاوم هجمات الإنزيمات ويخترق حاجز المخاط في الأمعاء الدقيقة والعقبات الأخرى.