7 أسباب وراء "الطلاق الصامت".. وهنا طرق التخلص من العزلة الزوجية

كشف مجلس شؤون الأسرة، عن أبرز أسباب "الطلاق الصامت"، وطرق تخطي مرحلة العزلة الزوجية؛ إذ يُعد حالة يعيش فيها الزوجان مرحلة برود مشاعر وعزلة منفردة داخل المنزل الواحد.
وأوضح المجلس أن هناك 7 أسباب وراء هذا الطلاق وهي: اكتشاف صفات غير مناسبة، والرتابة والروتين القاتل للعلاقة، ونمو مرحلة الأنانية والمصالح، وتباين الأفكار والرؤى بين الزوجين، وفقدان الرغبة والشغف في إكمال العلاقة، وضعف الثقة والتواصل الجيد، وأخيرًا سيطرة السلبية والشك.
وتتلخص طرق تخطي مرحلة العزلة الزوجية، في الحصول على الاستشارة من جهات مختصة، وتقديم الامتنان بين الزوجين، وتقدير الطرف الآخر، والتغاضي عن العيوب، وعدم تصيد الأخطاء، وجلسة المصارحة والحوار البنّاء بين الزوجين.