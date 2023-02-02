7 أسباب وراء "الطلاق الصامت".. وهنا طرق التخلص من العزلة الزوجية

وأوضح المجلس أن هناك 7 أسباب وراء هذا الطلاق وهي: اكتشاف صفات غير مناسبة، والرتابة والروتين القاتل للعلاقة، ونمو مرحلة الأنانية والمصالح، وتباين الأفكار والرؤى بين الزوجين، وفقدان الرغبة والشغف في إكمال العلاقة، وضعف الثقة والتواصل الجيد، وأخيرًا سيطرة السلبية والشك.