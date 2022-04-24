4 أعراض قد تشير لإصابتك بسرطان الرئة.. تعامل معها بجدية

ووفقًا للدراسة، وكما نقلت "الفرنسية": هناك العديد من الأعراض الجسدية التي غالبًا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان لم يتم التعرف عليها في البداية كدليل على سرطان الرئة من قِبَل الشخص المصاب.