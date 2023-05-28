خطر "الإجهاد الرقمي".. دراسة حديثة تُحذر من إفراط الموظفين في الاتصال بالأدوات الرقمية

ويقول المحامي في شركة متخصصة بالأعمال في باريس أدريان ديبريه: "ما أجده معقدًا منذ وقت قريب نسبيًا، ما بعد كوفيد وفترات الإغلاق، هو تكاثر القنوات، ما يعني أننا لم نعد نعرف مصدر تدفق الرسائل، بين البريد الإلكتروني، وخدمات "تيمز" و"واتساب" و"زوم" والرسائل النصية.