النمر: القلق وحده لا يسبب الرجفان الأذيني لكنه عامل مساعد على ظهوره

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن القلق ليس سببًا مستقلًا لحدوث الرجفان الأذيني، مؤكدًا أنه قد يسهم في ظهوره عندما يترافق مع عوامل صحية أخرى.
وبيّن النمر أن من أبرز العوامل التي قد تزيد احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني: انقطاع التنفس أثناء النوم، والسمنة، وإدمان الكحول، إضافة إلى الضغوط الصحية المزمنة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع هذه العوامل للحد من المخاطر القلبية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بنمط الحياة الصحي، والمتابعة الطبية عند وجود أعراض أو عوامل خطورة، للوقاية من اضطرابات نظم القلب والمحافظة على صحة القلب.