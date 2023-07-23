يساعدك على فقد 5 كجم أسبوعيًّا من وزنك.. فوائد وسلبيات "النظام الغذائي العسكري"

أما عن مرحلة الأيام الأربعة المتبقية؛ فتصبح القيود على الطعام خلال هذه الفترة أقل صرامة؛ إذ يملك الشخص حرية تناول أي طعام، لكن ضمن عدد السعرات المسموح بها، أي أقل من 1500 سعرة، مع مراعاة أن يكون الطعام صحيًّا نوعًا ما، لافتة إلى أن بعض الإحصاءات أظهرت أن الملايين حول العالم قد فقدوا نحو 5 كيلوغرامات من وزنهم في الأسبوع الأول، وما يصل إلى 10 إلى15 كيلوغرامات إذا استمروا في الالتزام بشروط هذا النظام لشهر كامل.