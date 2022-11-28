رغم فوائدها.. "مختص": الاستهلاك المفرط للأكلات الشتوية يؤثر في صحتك

أوضح مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة للغذاء والدواء فيصل بن سند؛ أن تناول الأكلات الشعبية يكثر خلال هذه الفترة من العام، ويصنفها بعضهم بالصحية؛ نظراً لمكوناتها من دقيق البر والتمر، بعضهم الآخر يعدّها علاجاً لنزلات البرد لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون التي بدورها تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة ومن ثم توليد الحرارة لتدفئته.
وأضاف ابن سند، هل تساءلنا عن محتوى هذه الوجبات من السكر والدهون وأثره في الصحة؟ منوّها بأن الاستهلاك المفرط من العناصر الغذائية بشكلٍ عام له تبعات صحية على جسم الإنسان، وطالما أن الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة فإن الأمر غير مقلق.
وأكمل، في فيديو توعوي بعنوان "دقيقة غذاء"، أنه في عصرنا الحالي ينعم الفرد بجميع وسائل الراحة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون معدل الطاقة المأخوذة من العناصر الغذائية يساوي معدل الطاقة المستهلكة لكي تنعم بحياة صحية مع المحافظة على القيام ببعض الأنشطة البدنية الخفيفة.