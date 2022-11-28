رغم فوائدها.. "مختص": الاستهلاك المفرط للأكلات الشتوية يؤثر في صحتك

أوضح مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة للغذاء والدواء فيصل بن سند؛ أن تناول الأكلات الشعبية يكثر خلال هذه الفترة من العام، ويصنفها بعضهم بالصحية؛ نظراً لمكوناتها من دقيق البر والتمر، بعضهم الآخر يعدّها علاجاً لنزلات البرد لاحتوائها على كميات عالية من السكر والدهون التي بدورها تعمل على تزويد الجسم بالطاقة اللازمة ومن ثم توليد الحرارة لتدفئته.