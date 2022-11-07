"المجلس الصحي" يحدد 6 فئات الأكثر عرضة لمضاعفات "الإنفلونزا" ويقدم روشتة الوقاية

أوصى المجلس الصحي السعودي 6 فئات من الأشخاص بالحرص على أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية؛ نظرًا لكونهم أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات المرض.
ويأتي في مقدمة هؤلاء -وفق المجلس- مقدمو الرعاية الصحية، ثم النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، يليهم كبار السن من عمر 65 عاماً فما فوق، ثم الأطفال دون سن الخامسة، فالمعتمرون والحجاج، وأخيرًا أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب أو الرئتين كالربو، وأمراض الكبد أو الكلى المزمنة.
وناشد المجلس ضرورة أخذ اللقاح والإكثار من شرب السوائل، مع الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال، مع الاهتمام بالإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية؛ ومنها: غسل اليدين بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، واستشعار مسؤولية حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور أعراض تنفسية.