"المجلس الصحي" يحدد 6 فئات الأكثر عرضة لمضاعفات "الإنفلونزا" ويقدم روشتة الوقاية

ويأتي في مقدمة هؤلاء -وفق المجلس- مقدمو الرعاية الصحية، ثم النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، يليهم كبار السن من عمر 65 عاماً فما فوق، ثم الأطفال دون سن الخامسة، فالمعتمرون والحجاج، وأخيرًا أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب أو الرئتين كالربو، وأمراض الكبد أو الكلى المزمنة.