"عش بصحة": أشعة UVA وUVB تعتبر "العدو الخفي" للبشرة

وأضافت "عش بصحة": أشعة UVB تكون خارج المنزل والسيارة؛ لأنها لا تنفذ من الزجاج وتسبب حروق الشمس عند كثرة التعرض لها، والذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وللحماية منها يجب عدم التعرض للشمس مباشرة واستخدام واقي الشمس.