"عش بصحة": أشعة UVA وUVB تعتبر "العدو الخفي" للبشرة

تحدثت منصة "عش بصحة" عن أنواع الأشعة البنفسجية، موضحة أن أشعة UVA و UVB تعتبر "العدو الخفي" للبشرة، داعية إلى التعرف على طبيعتها بشكل أكبر ومعرفة كيفية وقاية البشرة منها.
وقالت المنصة: أشعة UVA تكون داخل المنزل والسيارة؛ لأنها تنفذ من الزجاج وتسبب التصبغات والتجاعيد وتعجل بشيخوخة الجلد، ويمكن الحماية منها بوضع واقي الشمس.
وأضافت "عش بصحة": أشعة UVB تكون خارج المنزل والسيارة؛ لأنها لا تنفذ من الزجاج وتسبب حروق الشمس عند كثرة التعرض لها، والذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وللحماية منها يجب عدم التعرض للشمس مباشرة واستخدام واقي الشمس.