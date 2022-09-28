خبيرة روسية تكشف عن أفضل بدائل السكر

وتشير الأخصائية الروسية في موقعها على شبكة "تليجرام"، إلى أن من الأفضل استبدال السكر بنبات ستيفيا السكري؛ حيث إن مستوى حلاوة مستخلص هذا النبات أعلى من السكر التقليدي ولا يحتوي على سعرات حرارية.