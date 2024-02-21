احذروا.. الإفراط في استخدام الجوال يرفع هذا الخطر على الرقبة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن Stylebook أن الرقبة تعد فريسة سهلة للتجاعيد؛ لكونها نحيلة ورقيقة من ناحية، كما أنها تفتقر إلى الغدد الدهنية التي ترطبها، من ناحية أخرى.