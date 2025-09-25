مارس الرياضة.. طاقة إيجابية لصحتك النفسية وسلاح ضد العادات الضارة

أكد تجمع القصيم الصحي، في منشور توعوي نُشر اليوم، أهمية ممارسة الرياضة ودورها المباشر في دعم وتحسين الصحة النفسية، مشيرًا إلى أنها تسهم بشكل فعّال في الحد من التوتر والانفعالات، وتُعزز الشعور بالهدوء والراحة.
وأوضح التجمع أن للرياضة أثرًا إيجابيًا في الحد من القلق والاكتئاب، كونها تساعد على تحفيز نشاط الدماغ ورفع مستوى التركيز الذهني. كما أنها تسهم في تحسين جودة النوم، وتزيد من مستويات النشاط والطاقة خلال اليوم.
وأشار إلى أن المواظبة على النشاط البدني من شأنه أن يعزز قوة الإرادة، ويدعم قدرة الفرد على مقاومة العادات والسلوكيات غير الصحية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة بشكل عام.
ويأتي هذا التوعية ضمن سلسلة جهود التثقيف المجتمعي التي يقدمها تجمع القصيم الصحي، سعيًا إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية وتعزيز الصحة النفسية لدى كافة شرائح المجتمع.