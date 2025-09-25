مارس الرياضة.. طاقة إيجابية لصحتك النفسية وسلاح ضد العادات الضارة

وأوضح التجمع أن للرياضة أثرًا إيجابيًا في الحد من القلق والاكتئاب، كونها تساعد على تحفيز نشاط الدماغ ورفع مستوى التركيز الذهني. كما أنها تسهم في تحسين جودة النوم، وتزيد من مستويات النشاط والطاقة خلال اليوم.