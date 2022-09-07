أمريكا.. تطعيم دوري شبيه بلقاح الإنفلونزا الموسمية للحماية من "كورونا"

وأضافت والينسكي: "التوقعات تظهر أن الإقبال على الجرعة المعدلة من لقاح كورونا، بنفس معدلات تناول لقاحات الإنفلونزا الموسمية هذا العام، قد يقي 100 ألف مصاب من تدهور حالاتهم واحتياجهم للبقاء في المستشفيات، كما قد ينقذ 9 آلاف مصاب من الموت، ويوفر مليارات الدولارات في الرعاية الطبية.