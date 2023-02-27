في أكبر تجربة من نوعها.. تعرّف على "النتائج المبهرة" للعمل 4 أيام أسبوعيًّا

وحسب موقع "الحرة"، نشرت شركة الأبحاث البريطانية "أوتونومي" (Autonomy) النتائج الكاملة لأكبر دراسة لقياس نتائج العمل لأربعة أيام أسبوعية، والتي أجريت في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين يونيو إلى ديسمبر لعام 2022، بالشراكة مع منظمة "فور دايز غلوبال" (4 Days Global) غير الربحية.