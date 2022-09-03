اختيارك يجعله مدمرًا أو حميدًا.. مشروب يضع "السكري 2" تحت السيطرة!

يمكن أن يكون مرض السكري من النوع 2 خطيرًا إذا تُركت مستويات السكر في الدم دون مراقبة، ويمكن أن يكون حميدًا أو مدمرًا اعتمادًا على كيفية استجابتك له، وإذا اخترت ببساطة تجاهل ارتفاع مستويات السكر في الدم - التهديد الرئيسي الذي يشكله داء السكري من النوع 2 - فأنت في مشكلة كبيرة. ومع ذلك إذا اتخذت خطوات للسيطرة عليها، فإن داء السكري من النوع 2 نادرًا ما يؤثر على حياتك. ومع وضع هذا في الاعتبار يتفوق مشروب واحد على كل المشروبات الأخرى: الماء.