فرصة جديدة لتجديد الغدة الصعترية.. اكتشاف خلايا في الجسم مسؤولة عن تراجع المناعة

واكتشف الباحثون من معهد والتر وإليزا هول للبحوث الطبية في ملبورن، هذه الغدة التي تقع في الجزء العلوي من البطن، وتحديدًا تحت عظمة الصدر، وهي العضو الوحيد في الجسم الذي يمكنه صنع الخلايا الليمفاوية التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة مسببات الأمراض والقضاء على الخلايا المصابة أو الخلايا السرطانية.