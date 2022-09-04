دراسة لعملاء الأعصاب تكشف عن تحكم الدماغ بشكل مباشر بعمل الأنسجة الدهنية

وأظهرت الدراسات أن جزءا كبيرًا من المستقبلات يرتبط ارتباطًا مباشرًا بدماغ الفئران، ولا يرتبط بالجهاز العصبي المحيطي. وأدخل الفريق مجموعة من الجينات في الخلايا العصبية لقتل هذه المستقبلات بشكل انتقائي؛ حيث وجد العلماء أن الخلايا العصبية تلعب دورًا مهمًّا في السيطرة على الدهون البنية.