5 أسباب تجعلك تعاني من "ضباب الدماغ".. وهذه أبرز أعراضه

سن اليأس: غالبًا ما يظهر التعرق الليلي والتقلبات المزاجية أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، لكن غاياتري ديفي، أستاذة طب الأعصاب السريري في مركز جامعة ولاية نيويورك داونستيت الطبي، تقول: إنه يجب الانتباه لهذه الأعراض؛ لأنها قد تكون مرتبطة بالضباب الدماغي، فعندما ينخفض هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، فإن المستقبلات في الدماغ لا تحصل على ما يكفي من هذا الهرمون؛ نتيجة لذلك يتعين على الدماغ أن يتكيف؛ الأمر الذي قد يبدو وكأنه ضباب في الدماغ".