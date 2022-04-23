5 أعراض واضحة.. متى تعرف أنك تجاوزت المسموح به من السكر؟

ونشر، وفق "روسيا اليوم"، 5 أعراض تُخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر، وخاصة في شهر رمضان المبارك، إذ يكثر خلال الشهر الفضيل، تقديم مختلف الأصناف من الحلويات الشرقية عالية السعرات الحرارية، بعد وجبة الإفطار، والأعراض هي: الخمول بعد الأكل، الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، الشعور بالعطش، تراكم الدهون في الجسم، وارتفاع السكر في الدم.