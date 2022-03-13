5 خطوات لا تفوتك للتحكم في "الكوليسترول"

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى مضاعفات صحية مختلفة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وضعف الانتصاب، وما إلى ذلك.. ومن الضروري للغاية اتخاذ خطوات لإدارة مستوى الدهون والبروتين الدهني منخفض الكثافة الكوليسترول (LDL)، وكوليسترول البروتين الدهني غير عالي الكثافة (HDL)، والدهون الثلاثية للحفاظ على جسم سليم وفعال.

ووفقًا لموقع "webmd"؛ هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في مستويات الكوليسترول لديك؛ بحسب صحيفة "اليوم السابع"، وجاءت على النحو التالي: