"5 مناطق زرقاء" يعيشون فيها.. اكتشف "أسرار نظام المعمّرين الغذائي"!

ويشير العالم في حديث لموقع "Eat This، Not That"، إلى أنه توجد على الأرض خمس "مناطق زرقاء"، وهي المناطق التي فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 100 عام، وهذه المناطق هي: سردينيا الإيطالية، وأكيناوا اليابانية، ومنطقة في كاليفورنيا، وإيكاريا اليونانية، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، وسكان جميع هذه المناطق لهم نظام غذائي متشابه؛ حيث جميعهم يتناولون الحبوب الكاملة والبقوليات، ويتناولون النبيذ الأحمر بانتظام.