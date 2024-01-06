لسببٍ غير معروف حتى الآن.. أصحابُ "فصيلة دم معينة" أكثرُ عرضةً لخطر السكتة الدماغية

وقال كبير الباحثين وطبيب الأعصاب الوعائي "ستيفن كيتنر" من جامعة ميريلاند: "ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم "A" خطرًا أعلى، لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم، بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، والتي تلعب جميعها دورًا في تطور جلطات الدم".