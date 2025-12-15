"الصداع النومي".. ألم يوقظ المرضى كمنبّه في منتصف الليل ومفاجأة في علاجه

ووفقًا لتقرير نشر على موقع " Sleep Foundation " الأمريكي المتخصص في أبحاث النوم، يُصاب بهذا الصداع أقل من 1% من الأشخاص، وغالبًا بعد سن الخمسين، مع ميل أوضح لإصابة النساء. ويتميّز بأنه لا يظهر أثناء اليقظة بل أثناء النوم العميق أو مرحلة حركة العين السريعة (REM). ويعتقد الأطباء أن السبب يرتبط بخلل في إفراز الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، إذ سجلت التحاليل انخفاض مستوياته لدى البعض.