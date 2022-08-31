بهذه الطريقة نتجنب الأعراض الجانبية للأدوية ونعرف طرق استهلاكها الصحيحة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن العديد من الأدوية قد تسبب أعراضًا جانبية للمريض عند استخدامها، لكن البعض من هذه الأعراض يمكن الحد منها أو تجنبها باتباع التعليمات الواردة مع الدواء.