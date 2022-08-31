بهذه الطريقة نتجنب الأعراض الجانبية للأدوية ونعرف طرق استهلاكها الصحيحة

أكدت هيئة الغذاء والدواء أن العديد من الأدوية قد تسبب أعراضًا جانبية للمريض عند استخدامها، لكن البعض من هذه الأعراض يمكن الحد منها أو تجنبها باتباع التعليمات الواردة مع الدواء.
وأوضحت مريم الغامدي أخصائي ثانٍ سلامة غذائية بالهيئة، أن من أهم وسائل خفض مخاطر الأدوية هي اتباع الإجراءات الاحترازية لتقليل أو منع ظهور الأعراض الجانبية المصاحبة للدواء، وتتمثل هذه الإجراءات على المعلومات والطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء والحالات التي يمنع فيها استخدامه ومعلومات تحذيرية مهمة للمريض.
وتابعت "الغامدي" في فيديو توعوي على حساب الهيئة بـ"تويتر" تحت عنوان "دقيقة دواء"، أنه يجب اتباع الدليل الإرشادي والبطاقة التذكيرية للمريض ونموذج موافقة للإقرار بالمعرفة التامة بالطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء أو المخاطر المصاحبة لاستخدامه.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على وسائل خفض المخاطر المعتمدة عبر الباركود المرفق.