"شؤون الأسرة": 8 وسائل لتوفير الحماية والرعاية لكِبار السن خلال الشتاء

وشدّد في إنفوجراف توعوي أن أبرز طرق مساندة كبار السن في الشتاء يتمثل في المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين، والاهتمام بمواعيد أدوية السكري والضغط وحرارة الجسم، والالتزام بتقديم نظام غذائي صحي مفيد ومتوازن والمداومة على شرب الماء والسوائل الساخنة، وتجهيز الملابس الشتوية الكثيفة وأدوات التدفئة، والزيارات الأسرية لمكافحة مرحلة اكتئاب الشتاء، والحماية من الانزلاق في الأرضيات والممرات الرطبة وغير الآمنة، والحرص على أخذ التطعيمات الموسمية وزيارة الطبيب.