"اختراق بارز" مع اكتشاف دواء لسرطان الثدي يقلّص الأورام وينقذ الآلاف!

وأسفرت تجربة أُجريت على 700 شخص عن نتائج "رائعة" بعد أن أظهرت أن العقار يمكن أن يضاعف الوقت الذي يستغرقه قبل أن يتطوّر المرض. ويمكن لكل من المرضى الذين يعانون الشكل المتقدّم والشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الثدي الاستفادة من العلاج، عند تناوله إلى جانب العلاج بالهرمونات.