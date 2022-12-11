"اختراق بارز" مع اكتشاف دواء لسرطان الثدي يقلّص الأورام وينقذ الآلاف!

قال خبراء إن ما يصل إلى 8000 مريض بالسرطان في المملكة المتحدة يمكن أن يتلقوا دواءً يغيّر قواعد اللعبة ثبت أنه يقلّص الأورام ويبطئ تقدُّم المرض.
وأسفرت تجربة أُجريت على 700 شخص عن نتائج "رائعة" بعد أن أظهرت أن العقار يمكن أن يضاعف الوقت الذي يستغرقه قبل أن يتطوّر المرض. ويمكن لكل من المرضى الذين يعانون الشكل المتقدّم والشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الثدي الاستفادة من العلاج، عند تناوله إلى جانب العلاج بالهرمونات.
وتمّ تقديم نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في ندوة سان أنطونيو حول سرطان الثدي يوم الخميس.
وكجزءٍ من التجربة، تلقى 355 مريضاً الدواء مع fulvestrant، وهو علاج هرموني شائع يُعطى للمرضى الذين يعانون تقدُّم المرض.
ويبدو أن Capivarsertib يُكمل العلاج الهرموني عن طريق تثبيط نشاط جزيء البروتين AKT المسبّب للسرطان.
ووجد الباحثون أن الدواء عند اقترانه بالعلاج بالهرمونات يقلّص الأورام في 23% من المرضى، مقارنة بـ 12% من أولئك الذين تلقوا علاجاً وهمياً.