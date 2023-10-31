مختص يؤكد أهمية حوار الأبوين مع طفلهما لرفع قدراته في الكلام

ودعا "الشمراني" الوالدين بعدم السماح لطفلهما بالاعتماد على الخدم في حوائجه، حرصاً على أن نغرس فيه روح الاعتماد على النفس، مشدداً على أن الرقي في التربية لا يكمن في تأمين الرفاه للأولاد، وتوفير الخدم، وإنما هو نتاج تربية واعية مدروسة، لا تقدر عليه.