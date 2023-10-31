مختص يؤكد أهمية حوار الأبوين مع طفلهما لرفع قدراته في الكلام

أكّد استشاري نمو وسلوك الأطفال والمراهقين د. حسين الشمراني، أهمية حوار الأبوين مع طفلهما؛ لرفع قدراته في الطلاقة في الكلام، والمساعدة على ترتيب أفكاره، وتنمية شخصيته والزيادة في القرب منهما.
وعدّ "الشمراني" أن الأطفال الذين لا يكلمهم آباؤهم إلا نادراً سينشؤون أقل ثقة بالنفس من الذين يعوّدهم آباؤهم على الكلام والحوار الهادئ والمفيد.
ودعا "الشمراني" الوالدين بعدم السماح لطفلهما بالاعتماد على الخدم في حوائجه، حرصاً على أن نغرس فيه روح الاعتماد على النفس، مشدداً على أن الرقي في التربية لا يكمن في تأمين الرفاه للأولاد، وتوفير الخدم، وإنما هو نتاج تربية واعية مدروسة، لا تقدر عليه.